BAYERN MUNCIH Wagner rejoint Tianjin Teda

Sandro Wagner n'est plus un joueur du Bayern Munich. Comme attendu, l'attaquant allemand va poursuivre sa carrière au sein du championnat chinois. Le footballeur de 31 ans est transféré définitivement à Tianjin Teda.

Le contrat de l'ancien joueur de Hoffenheim courait jusqu'en juin 2020. «Il est venu nous voir pour demander de partir.

Il a eu une offre intéressante de Chine et nous avons répondu à sa demande. Nous le remercions pour le temps passé et nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de succès», a réagi le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Toutes compétitions confondues, Sandro Wagner aura joué 34 matchs avec le club bavarois, pour 10 buts. Cette saison, il n'avait disputé que sept rencontres de Bundesliga.