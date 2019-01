BEIS SEVILLE Stién n'est pas contre le maintien de boudebouz

«S'il veut partir, il partira. Et s'il veut rester, c'est pareil», a indiqué l'entraîneur du Betis Séville, Quique Setien.

Comme déjà rapporté dans ces colonnes, Riyad Boudebouz ne jouera pas à l'OGC Nice. Les responsables du club français ont décidé d'interrompre les négociations avec leurs homologues du Betis Séville. Ainsi, le joueur algérien se trouve à la croisée des chemins, à quelques heures de la clôture du mercato d'hiver. Il en est de même pour d'autres clubs qui courtisaient Boudebouz, dont la lanterne rouge de la Premier League anglaise, Huddersfield. Alors, quel avenir pour le joueur dont on parle? La question a été posée à son entraîneur, Quique Sétien, et ce dernier n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire qu'il ne comptera, pas, lors de cette phase-retour, sur lui. «Comme Sergio Leon, Boudebouz ne joue pas beaucoup. L'idéal est qu'il parté mais c'est une décision qui doit être prise conformément aux propositions. S'il veut partir, il partira. Et s'il veut rester, c'est pareil», a indiqué Setien. Aux dernières nouvelles, Boudebouz a rejeté une offre alléchante du club turc, Bursaspor, actuellement 11e du championnat local. Le motif de ce refus n'a pas été invoqué, mais certaines sources croient savoir que Boudebouz craint ce championnat, qui n'a pas réussi à d'autres compatriotes, tels que Benzia et Slimani, pour ne citer que ceux-là.