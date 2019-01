EL ETTIFAQ M'Bolhi affiche ses ambitions

Le gardien international algérien, Raïs Ouahab M'Bolhi, s'est exprimé au sujet de sa récente prolongation de contrat avec El Ettifaq, pensionnaire de la première division saoudienne. Le portier de 32 ans a déclaré: «Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une personne simple et que je n'ai jamais eu de problèmes avec un entraîneur.» Et d'ajouter: «Les coachs viennent et partent, et il est de notre devoir de nous battre pour l'équipe dans n'importe quelle situation.» Concernant sa prolongation, M'Bolhi dira: «La direction d'El Ettifaq a joué un grand rôle pour la prolongation de mon contrat, la confiance règne dans notre relation et j'espère que cela pourra durer. Je veux faire partie du grand projet des dirigeants, pour l'équipe.»