HANDBALL : MONDIAL 2019 Les Africains en nette progression

La 26e édition du championnat du monde de handball, organisée conjointement par le Danemark et l'Allemagne, s'est achevée samedi dernier avec le sacre des Danois. Loin d'êtes ridicules, l'Egypte, la Tunisie et l'Angola ont réussi à améliorer leur classement, comparativement à la dernière édition disputée en France. Première nation africaine, l'Egypte a fini dans le Top 10 en terminant à la 8e position. Toutefois, les Pharaons peuvent nourrir quelques regrets car ils ont raté, de très peu, l'un des tournois de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon). Pour sa part, la Tunisie, champion d'Afrique en titre, s'est classée à la 12e position. 19e à Paris, les Aigles de Carthage ont amélioré sensiblement leur classement. De son côté, l'Angola, qui participe pour la 4e fois de son histoire à un Championnat du monde, a réussi à éviter la dernière place en finissant à la 23e position devant le Japon. Le prochain Mondial de handball aura lieu, en 2021, et en Afrique. Comme en 1999, l'Egypte aura l'insigne honneur d'organiser cette compétition.