JUVENTUS Allegri pique le Real pour CR7

Auteur de belles performances avec la Juventus depuis son arrivée l'été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait être ménagé par son entraîneur Massimiliano Allegri cette semaine avec un enchaînement de trois matchs.

Et devant les médias, le technicien italien a évoqué cette possibilité en envoyant un tacle au Real Madrid. «En ce qui concerne Ronaldo, il réalise une excellente saison. Quand se reposera-t-il? Je vais voir, je vais en parler avec lui. Par rapport au Real Madrid, il y a plus d'intensité. Il est vrai que la saison est bien plus longue. Au Real, l'année dernière, ils ont pris un peu de vacances. Ils ont commencé à jouer en décembre, alors qu'ils étaient à 20 points de Barcelone», a piqué Allegri.