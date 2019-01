LE HAVRE AC Ferhat garde espoir

Dominé par Clermont, Le Havre s'en est sorti bien avec le point du match nul (0-0). Grâce à une solide performance défensive, l'équipe d'Oswald Tanchot n'a pas cédé et reste au contact des play-offs en Ligue 2. C'est le plus important selon l'international algérien, Zinedine Ferhat, avant d'affronter Brest lors de la prochaine journée. «On a bien commencé le match. On a bien respecté les consignes du staff technique mais dans des matchs comme ça, il faut marquer quand tu en as l'occasion. Je pense qu'on a fait le job. Il manquait juste un but et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de fatigue parce qu'on enchaîne les matchs. Il va falloir gagner chez nous contre Brest. Le bloc bas? C'était les consignes du staff. On savait que cette équipe de Clermont aimait garder le ballon. Il fallait faire en bloc et jouer les contre-attaques», a indiqué Ferhat.