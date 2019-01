LIGUE 2 MOBILIS 20E JOURNÉE Le NC Magra en péril à Eulma

Le choc MC El Eulma - NC Magra, entre le troisième qui reçoit le leader, sera à l'affiche de la 20e journée du championnat de Ligue 2, prévue ce week-end et qui sera marquée par plusieurs autres duels intéressants.

Le MCEE, qui reste sur une défaite (2-0) chez l'ES Mostaganem, compte en effet 31 points, faisant qu'en cas de victoire samedi au stade Messaoud-Zougar, il reviendrait à seulement une longueur de son adversaire du jour, le NCM qui, lui, compte actuellement 35 unités. Une chaude empoignade qui promet donc énormément, surtout que le NCM ne semble pas prêt de lâcher de sitôt son fauteuil de leader. Le duel US Biskra - ASO Chlef, entre le dauphin qui se déplace chez le sixième, lui aussi ne devrait pas manquer de piment, car mettant aux prises des adversaires tout aussi ambitieux, particulièrement l'ASO qui ne compte actuellement qu'une longueur de retard sur le leader. Les débats devraient être aussi intéressants dans le bas de tableau, notamment entre l'ASM Oran et la JSM Skikda, deux mal-classés qui flirtent dangereusement avec la zone rouge et qui s'affrontent donc dans un duel direct pour le maintien. Un objectif que vise également l'USM Harrach (13e), même si au cours de cette 20e journée, il sera appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le WA Tlemcen (3e), au moment où la lanterne rouge, l'USM Blida, qui reste sur un décevant nul à domicile contre le RC Kouba (1-1), se rendra chez l'A Boussaâda (10e). Une mission difficile pour le club de la Ville des Roses, qui compte déjà six longueurs de retard sur ses premiers prédécesseurs au classement général, à savoir l'ASMO et le RCK, ex aequo à la 14e place avec 16 points chacun. Le fait qu'à l'instar de l'ASMO, le Raed aura également la chance de recevoir la JSM Béjaïa au cours de cette 20e journée, risque de compliquer un peu plus la tâche du club blidéen, cantonné à la dernière place du classement général depuis l'entame de la saison. Les deux autres matchs inscrits au programme de ce week-end sont USM Annaba - MC Saïda et RC Relizane - ES Mostaganem. Des duels qui, eux aussi, vaudront probablement le détour, car mettant aux prises des clubs de milieu de tableau qui, en cas de victoire, pourraient recoller au peloton de tête. A noter que l'USMAn, qui vient de virer son entraîneur Kamel Mouassa, sera dirigé par son nouveau coach Lakhdar Adjali qui a débuté la saison en Ligue 1 avec l'AS Aïn M'lila.



Programme



Demain

ASM Oran - JSM Skikda (15h)

RC Kouba - JSM Béjaïa (15h)

Amel Boussaâda - USM Blida (15h)

WA Tlemcen - USM Harrach (16h)

USM Annaba - MC Saïda (17h)

US Biskra -ASO Chlef (17h)

Samedi

RC Relizane - ESMostaganem (15h)

MC El Eulma - NC Magra (17h)