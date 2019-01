MMA nurmagomedov et mcgreor sanctionés

La commission sportive du Nevada a infligé respectivement neuf et six mois de suspension aux stars des arts martiaux mixtes (MMA), le Russe Khabib Nurmagomedov et l'Irlandais Conor McGregor, après les incidents survenus après leur combat le 6 octobre 2018 à Las Vegas. Suspendus initialement pour dix jours, les deux champions ont vu leur suspension prolongée «jusqu'à nouvel ordre» le 24 octobre. Le Russe pourra obtenir une remise de peine de trois mois s'il accepte de participer au tournage et à la distribution d'un spot de service public contre le harcèlement. La sanction a démarré le 6 octobre. La commission a ajouté aussi une amende de 500 000 dollars à Nurmagomedov et 50.000 dollars à McGregor. L'amende du Russe est prélevée directement sur les deux millions de dollars conservés par la Commission. «Toujours de la politique», a simplement tweeté Nurmagomedov, absent tout comme son adversaire de l'audition de mardi, en conclusion de l'enquête entreprise par la Commission sportive du Nevada.