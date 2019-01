ORGANISATION DE LA CAN-2023 La Côte d'Ivoire accepte la proposition

La Côte d'Ivoire a finalement accepté d'organiser la coupe d'Afrique des nations en 2023, plutôt qu'en 2021, entérinant un glissement du calendrier, après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun.

Dans un grand jeu de chaises musicales, la CAF a confié l'édition 2021 au Cameroun, celle de 2023 à la Côte d'Ivoire et celle de 2025 à la Guinée. Mais la Fédération ivoirienne de football (FIF) comptait bien accueillir la compétition dès 2021. Elle avait même saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le changement des dates choisi par la confédération. C'était avant la rencontre décisive de mardi entre le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, et le président de la République ivoirien, Alassane Ouattara, en présence des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Le président de la CAF a confirmé la modification du calendrier au nom du principe de solidarité et a indiqué que la Côte d'Ivoire devra patienter deux ans de plus, jusqu'en 2023 pour accueillir la compétition. La FIF va, à présent, retirer son recours déposé devant le TAS. En 2014, la Confédération africaine de football (CAF) avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup: 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais l'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun - au bénéfice de l'Égypte - en raison du retard pris dans les travaux. Mais le pays de Paul Biya a accepté, depuis le 10 décembre dernier de devenir l'hôte de l'édition 2021 de la CAN de football. Le chef de l'Etat camerounais a promis que son pays continuerait de se préparer pour abriter le championnat et que «tous les investissements liés à l'organisation de la CAN seront réalisés». Plus de 1 000 milliards de francs CFA (plus d'1,5 milliard d'euros) ont été injectés dans la construction des infrastructures de la CAN, d'après plusieurs sources. En attendant, la CAN-2019 se déroulera du 21 juin au 19 juillet, au lieu des dates initialement prévues, soit du 13 juin au 15 juillet en Égypte. Le tirage au sort aura lieu au Caire, le 12 avril.



CAN-2025

La CAF favorable à une coorganisation

La CAF est «favorable» à une coorganisation de la CAN-2025 mais laisse la Guinée, seul payshôte désigné par la CAF, choisir si elle veut s'allier à d'autres pays ou pas, a indiqué le président de l'instance africaine, Ahmad Ahmad. «Pour éviter de fausses interprétations, c'est la Guinée seule qui décidera si elle va coorganiser ou organiser seule, la CAN-2025. Mais la CAF est favorable à une coorganisation de la coupe d'Afrique des nations», a assuré le Malgache, à partir d' Abidjan.