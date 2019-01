SPORTS MÉCANIQUES: FÉDÉRATION ALGÉRIENNE L'AGE fixée au 9 février à Souidania

La Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM) tiendra son Assemblée générale élective (AGE) le 9 février prochain au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), a appris l'APS du président de la Commission de candidatures, Fateh Chaoui. «En attendant la clôture de l'opération de dépôt de candidature qui a débuté juste à l'issue de l'AGEX, cette fois-ci nous serons intransigeants à l'idée que le prochain président et son bureau fédéral soient issus de la famille des sports mécaniques», a-t-il déclaré. Après le rejet des bilans moral et financier de la saison 2018, présentés par le président par intérim, Amir Benamar, vendredi dernier lors de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx), les membres ont procédé à la désignation des commissions de candidature et de recours pour les élections du nouveau président et son bureau exécutif.