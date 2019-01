TARRAGONE Cadamuro résilie son contrat

L'ex-international algérien, Liassine Cadamuro, a, d'un commun accord avec son club, Tarragone, résilié son contrat, six mois seulement après son arrivée. Le défenseur algérien, qui n'a disputé que 10 matchs, 9 en championnat de seconde division espagnole et un en Copa Del Rey, n'a pas voulu poursuivre l'aventure avec l'actuel 9e au classement et préfèrerait tenter une nouvelle aventure. Ainsi, selon des informations, il serait très proche d'un club chypriote, où il pourrait terminer la saison.