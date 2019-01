TENNIS : TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS «FFT 2» Les Algériens fixés sur leurs adversaires

Les trois tennismen algériens engagés dans le tournoi international juniors ´´FFT 2´´, Youcef Rihane, Mohamed Ali Abibsi et Lynda Benkaddour connaissent leurs adversaires au premier tour du tableau final de cette compétition qui se déroule en Tunisie jusqu'au 2 février sur les courts en surface rapide de la Cité nationale sportive d'El Menzah (Tunis / Tunisie). Rihane et Abibsi débuteront respectivement contre le Tunisien Zakaria Benbrahim et le Britannique Joseph White, alors que leur compatriote Benkaddour sera opposée à la Française Aubane Droguet. Rihane et Benkaddour, considérés comme les Algériens les mieux classés actuellement sur le plan mondial, sont respectivement 117e et 155e, alors qu'Abibsi est tout juste 1161e. De Grade 2, le tournoi FFT 2 met en jeu un nombre important de points, faisant que si les trois Algériens y réussissent un bon parcours, ils pourraient améliorer sensiblement leurs classements respectifs. Des joueurs des quatre continents participent à ce tournoi international, dont certains sont relativement bien classés sur le plan mondial, notamment, le Français Martin Breysach (121e) et l'Espagnol Mario Gonzalez Fernandez (205e). Le tennisman algérien Mohamed-Ali Abibsi a profité du désistement de certains concurrents pour intégrer directement le tableau final du tournoi international juniors «FFT 2». Le jeune Algérien avait commencé en effet par figurer dans la liste d'attente, avant d'être propulsé directement dans le tableau final, au moment de la clôture des listes. Abibsi devient ainsi le troisième Algérien à prendre part à ce tournoi, après Youcef Rihane et Lynda Benkaddour qui, grâce à leur bon classement mondial, avaient été placés dès le départ dans le tableau final.