ANALYSE DES MATCHS DE FOOTBALL Une nécessité incontournable pour les entraîneurs

Saïd Haddouche, expert international et ancien DTN

Saïd Haddouche a appelé les acteurs du football national à être attentifs à ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec l'avènement de l'analyse numérique du jeu.

L'expert international Saïd Haddouche a indiqué, mardi, à Alger que l'adoption de nouvelles méthodes et pratiques modernes dans l'analyse des matchs de football était devenue une «nécessité incontournable» pour les entraîneurs et autres consultants TV. Animant une conférence sur «L'analyse du jeu par les datas numériques» au profit des anciens joueurs internationaux de la région Centre, Saïd Haddouche a appelé les acteurs du football national à être attentifs à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec l'avènement de l'analyse numérique du jeu. «Le sport en général et le football en particulier sont devenus, au fil des années, une science. Suivant cette évolution, les entraîneurs, tout comme les journalistes, doivent se mettre au diapason de cette dernière, en adoptant des méthodes et des pratiques modernes, dans l'analyse des différentes compétitions, et spécialement des rencontres de football», a souligné l'orateur. Durant son intervention, l'ancien directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de football (FAF) a rappelé aux présents que depuis quelques années, les clubs ont adopté une nouvelle approche résidant dans l'utilisation de la technologie et la constitution de bases de données regroupant notamment l'état physique des joueurs, dont les entraînements et les matchs, qui sont surveillés par GPS. «Le club, par la force des choses, est devenu de par ses activités, une entreprise économique et le data numérique, au fil des années, est devenu un enjeu stratégique important», a-t-il tenu encore à expliquer. Les stagiaires ont, par la suite, participé à l'analyse numérique du match de Ligue 1 de la saison écoulée, entre l'USM Alger et le MC Alger (2-2). Une analyse qui a démontré aux participants l'importance de cet outil dans la décortication scientifique d'une rencontre, «loin du chauvinisme et de l'esprit émotionnel». «Cet outil nous offre vraiment un large éventail des investigations, des recommandations, une analyse de sentiments et une anticipation de comportement des différents acteurs, ce qui dénote son importance dans le travail des entraîneurs et consultants TV», ont reconnu des intervenants.