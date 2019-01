REAL MADRID Gareth Bale veut rester

Recruté à prix d'or (plus de 100 millions d'euros) en septembre 2013, Gareth Bale n'est jamais parvenu à faire l'unanimité au Real. L'été dernier, l'international gallois était annoncé avec insistance sur le départ. Mais son agent, Jonathan Barnett, a fait une révélation fracassante sur ce dossier.

Entre son prix astronomique, ses performances en demi-teinte et ses blessures récurrentes, Gareth Bale ne semble pas convaincre au Real Madrid. L'international gallois n'a en effet jamais fait partie des premiers choix de Zinedine Zidane. En difficulté sous les ordres de l'entraineur français, il était annoncé vers la porte de sortie. L'ailier gauche pouvait s'en aller afin de relancer sa carrière d'autant plus que Manchester United ou encore son ancien club Tottenham souhaitait le recruter. Seulement, Zizou s'en est allé, Cristiano Ronaldo également et l'ancien Spurs a finalement fait le choix de poursuivre sous le maillot merengue. Ce qui n'empêche qu'il figure toujours sur la liste des potentiels départs de la Maison-Blanche. Dans une interview accordée au journal Madrista Real, son agent Jonathan Barnett a qualifié ces spéculations «de fausses informations», expliquant que son client n'a jamais voulu quitter son «club de rêve» même dans les moments difficiles. «Nous sommes fatigués de ces fausses informations écrites par de mauvais journalistes. Bale s'est toujours senti important pour cette équipe.

Ce club, c'est son rêve. Il est heureux à Madrid et n'a jamais voulu partir», a-t-il confié. Voilà qui a le mérite d'être clair.