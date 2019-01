FENERBAHÇE Le départ de Slimani confirmé

Par Mohamed BENHAMLA -

L'attaquant algérien veut rebondir

Après la disparition tragique d'Emiliano Sala, Leicester City avait proposé à Cardiff City de lui prêter le joueur algérien gratuitement.

L'annonce a été faite par l'entraîneur de Fenerbahçe, Ersun Yanal: Islam Slimani ne figurera pas dans l'effectif du club turc lors de la seconde phase de la saison en cours. «Vous n'aimez pas Islam Slimani, mais vous l'aimerez bien. Il n'est pas avec nous en ce moment, il a des discussions ailleurs. Cela n'a rien à voir avec la qualité du joueur», a-t-il affirmé après la victoire de son équipe face à Yeni Malatyaspor (3-2) en championnat. Ainsi, l'attaquant algérien n'aura passé que 6 mois en Turquie, après avoir été prêté à Fenerbahçe par Leicester City. Le flou total entoure sa future destination, lui qui n'a trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises seulement, depuis l'entame de la saison.

Ceci, même si des sources médiatiques turques et anglaises affirment que les choses se sont accélérées avec Cardiff City.

Après la disparition tragique d'Emiliano Sala, Leicester City avait proposé à Cardiff de lui prêter le joueur algérien, gratuitement, ce qui inclut le montant du prêt et la prise en charge totale du salaire de Sliman jusqu'à la fin de la saison. Neil Warnock, l'entraîneur de Cardiff City, a été interrogé mardi soir, à l'issue de la défaite face à Arsenal (2-1), sur la possibilité de voir un autre attaquant renforcer les rangs de son équipe. «Nous avons travaillé des mois sur le dossier Emiliano Sala et je ne vois personne d'autre qui puisse venir et qui soit meilleur que ce que nous avons déjà.

ne pouvons pas prêter un autre joueur anglais et les joueurs étrangers que je regarde... sont-ils vraiment meilleurs que ceux que nous avons ici? Je ne pense pas», a-t-il dit.

La journée d'aujourd'hui sera décisive dans cette affaire, puisque le mercato d'hiver en Angleterre ferme ses portes à 18h.

D'autres pistes restent aussi à l'étude, comme celle d'un prêt en Turquie, dont le mercato fermera un peu plus tard, soit à 22h, et d'autres plus exotiques, mais moins sûrs, comme l'Arabie saoudite et la Chine, là où la période des transferts s'achèvera, respectivement, 4 février le 28 du mois prochain.