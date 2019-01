QUARTS DE FINALE ALLER DE LA COUPE ARABE : MCA - AL-MERRIKH, CE SOIR À 19H AU STADE DU 5-JUILLET Les Algérois dos au mur

Par Saïd MEKKI -

Le MC Alger aura fort à faire devant cette équipe soudanaise d'Al Merrikh, capable du meilleur comme du pire, qu'elle recevra au stade du 5-Juillet, ce soir à partir de 19h en quarts de finale aller de la Coupe arabe des clubs. La mission des joueurs du coach Adel Amrouche s'annonce très difficile surtout que sur le plan moral, les joueurs sont sous pression, en raison des derniers résultats en dents de scie réalisés par l'équipe. Chose qui avait provoqué l'ire des supporters, dont la montée au créneau risque d'être défavorable à l'équipe.



Réconciliation avec les supporters

Son élimination de la coupe d'Algérie au stade des 8es de finale, face au NA Hussein-Dey (1-0), a mis les joueurs dans une situation peu confortable, tout comme le directeur sportif, Kaci Saïd, dont les jours sont comptés à son poste. Ce match tombe à pic pour le staff technique et les joueurs dans la perspective de réussir une bonne option avant le match retour décisif, et ce, pour redonner confiance aux supporters. D'ailleurs le coach Amrouche n'a pas raté l'occasion en s'adressant aux joueurs à l'entraînement en leur précisant que «lorsqu'on porte le maillot du Mouloudia, on doit gagner». «Le match contre Al Merrikh doit constituer un nouveau départ pour notre équipe et je suis certain que vous serez à la hauteur», a déclaré le coach à ses poulains pour les encourager. De son côté, le nouveau venu au Mouloudia, le latéral gauche Nabil Lamara dira: «Après notre triste élimination en coupe d'Algérie, il nous reste cette compétition arabe pour sauver l'honneur et tenter de terminer la saison en beauté. Une manière de se réconcilier avec nos supporters. Le match sera difficile face à une équipe d'Al-Merrikh qui n'est plus à présenter, qui a ses propres traditions dans ce genre d'épreuves. Nous devons absolument gagner la première manche avec un bon score pour aborder le match retour avec sérénité.»



Un effectif amoindri

S'agissant de l'effectif, l'attaquant Mohamed Souibaâh, blessé à l'épaule, est incertain pour cette rencontre, de même que le milieu de terrain Sofiane Bendebka. Walid Derrardja et Hicham Nekkache sont, quant à eux, forfaits pour blessure. Hichem Chérif El Ouezzani, n'est pas concerné par le match, lui qui a été écarté pour avoir été contrôlé positif. Toutefois, ce match verra le retour du milieu défensif malgache Ibrahim Amada et Sofiane Bendebka. Côté soudanais, il faut savoir qu'actuellement, Al-Merrikh occupe la première place du classement du championnat de son pays. L'entraîneur

d'Al Merrikh a bien voulu cacher son jeu en imposant le huis clos lors des séances d'entraînement. Les Soudanais sont déterminés à arracher un bon résultat à Alger et le défenseur Ahmed Mohamed l'indique bien en déclarant:

«On n'est pas venu pour faire du tourisme, mais pour réaliser un bon résultat. On sait que notre adversaire est classé en haut du tableau en championnat, mais on est bien motivés pour réussir une bonne option avant la seconde manche chez nous à Khartoum.» Les Mouloudéens savent, donc, à quoi s'en tenir dans cette première partie des quarts de finale avant celle décisive prévue à Khartoum le 16 février prochain. A rappeler au passage que dans cette compétition régionale, outre l'USMA, sortie lors du précédent tour, l'ES Sétif est également passée à la trappe en se faisant éliminer par les Saoudiens d'Al-Ahly. Dans le premier quart de finale (aller), les Tunisiens de l'ES Sahel ont réalisé une excellente opération après leur victoire en déplacement face au Raja Casablanca (2-0).