CHAMPIONSHIP Benrahma dans l'équipe-type de janvier

Le milieu de terrain de Brentford, Saïd Benrahma, fait partie de l'équipe-type de Championship du mois de janvier, réalisée par le média anglais Skysports. L'international algérien a été décisif lors des matchs des siens, ce mois-ci, en deuxième division anglaise. Il a inscrit deux buts et a offert deux passes décisives. Skysports a détaillé les raisons du choix de l'Algérien de 25 ans. «Le récent passage de Thomas Frank à la formation 3-4-3 a assurément été à la mesure de l'ailier Benrahma, qui a excellé sur le flanc gauche le mois dernier», rapporte-t-on. Titulaire incontestable chez les Rouge et Blanc de Brentford depuis son arrivée en juillet dernier, Benrahma a inscrit quatre buts et a offert huit passes décisives, toutes compétitions confondues.