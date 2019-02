CHELSEA Un total de 42 prêts après Piazon

Il ne s'agit d'un secret pour personne, Chelsea adore miser sur les éléments prometteurs dès leur plus jeune âge, avant de les prêter jusqu'à éclosion. Jeudi, l'ex-futur crack brésilien Lucas Piazon (25 ans) a par exemple été envoyé au Chievo Verone jusqu'au terme de la saison, et cela porte donc à 42 le nombre de joueurs sous contrat avec les Blues et prêtés dans d'autres clubs, comme l'a relevé le site spécialisé Squawka.