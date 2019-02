CROSS SCOLAIRE : CHAMPIONNAT MAGHRÉBIN DE SAKIET SIDI-YOUCEF La sélection algérienne fin prête

La sélection algérienne scolaire de cross, minimes-cadets, a clôturé son stage de préparation à Souk Ahras, en prévision du championnat maghrébin prévu aujourd'hui à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie).

Les athlètes algériens ont entamé samedi dernier ce stage de préparation en prévision du rendez-vous de Sakiet Sidi-Youcef que la sélection algérienne a ralliée jeudi par voie terrestre. L'objectif de l'équipe algérienne dans cette compétition est d'occuper le haut du podium aussi bien en individuels que par équipes, comme l'a souligné le directeur technique, chargé des épreuves individuelles, Rachid Hafsaoui. La sélection algérienne est composée de 24 coureurs: 12 minimes (6 garçons et 6 filles) et 12 cadets (6 garçons et 6 filles). Les athlètes sont coachés par quatre entraîneurs: Radhi Blalit (Minimes), Soraya Djouid (Minimes filles), Moulay Bacha (Cadettes) et Abdelkrim Belbachir (Cadets). Cette compétition maghrébine, organisée chaque année en commémoration des bombardements meurtriers perpétrés en 1958 par les forces coloniales, réunit les athlètes minimes et cadets de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de Libye. Les représentants algériens dans cette compétition ont été sélectionnés sur la base des performances réalisées lors du Championnat national de cross scolaire, organisé à Chlef le 22 décembre dernier. L'équipe algérienne avait également effectué un stage du 22 au 25 décembre dernier, au Lycée Ardjoun Maâmar, à Chlef où a eu lieu, rappelle-t-on, le championnat d'Afrique de cross (Juniors/seniors) en mars 2018.