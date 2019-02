CYCLISME: TOUR RÉGIONAL Une centaine de coureurs au rendez-vous

Une centaine de cyclistes issus de plusieurs wilayas de l'Est du pays sont attendus aujourd'hui à Constantine sur la ligne de départ du tour régional qui aura lieu dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli de la commune d'El Khroub. Inscrite dans le cadre du programme du championnat régional de cyclisme, cette épreuve de la petite reine, la première de la saison sportive 2018/2019, rassemblera les catégories écoles, benjamins, minimes et cadets des différentes équipes des wilayas de Sétif, Annaba, Guelma, Biskra, Khenchela et Constantine. Les participants parcourront un circuit fermé d'une quinzaine de kilomètres qui sera tracé sur la route de l'évitement de la ville Ali Mendjeli en passant par la RN 79 vers le chemin de wilaya 101. Les cadets, qui disputeront la première course de cette compétition, devront parcourir une distance de 44 km, soit trois tours du circuit avant de franchir la ligne d'arrivée, tandis que les minimes seront en lice sur 29 km (2 tours) et les poussins et benjamins sur 15 et 7 km.