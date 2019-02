ELIMINATOIRES DU CHAN-2020 Algérie - Maroc, un choc pour débuter

La sélection nationale des locaux affrontera le Maroc en aller et retour pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2020) qui aura lieu en Ethiopie. Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié à la phase finale. Cela a été rendu possible pour le découpage de la CAF qui s'est basée sur des zones géographiques pour organiser ces éliminatoires. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye constituent le groupe de la zone nord qui aura deux représentants au CHAN.