FAF Contrat renouvelé avec Adidas

La Fédération algérienne de football a renouvelé son contrat avec l'équipementier Adidas pour les 4 années à venir avec de «meilleures conditions financières». La signature du contrat s'est effectuée à Paris en présence du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, au siège de la marque aux 3 bandes dans le salon Zinédine-Zidane. Selon la FAF, le nouveau contrat est «supérieur au précédent» et équipera toutes les sélections nationales, masculines et féminines, de toutes les catégories. La FAF avait lancé un appel à candidatures national et international le 28 mai dernier pour le choix d'un équipementier sportif pour ses sélections nationales de football (masculines et féminines). La Fédération algérienne de football était liée depuis janvier 2015 par un contrat «longue durée» avec Adidas. Avant ce contrat, les Verts étaient équipés par les Allemands de Puma, notamment lors des Coupes du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil.