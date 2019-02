FC BARCELONE Jean-Clair Todibo débarque

Au début du mois, le Barça avait officialisé le transfert à venir de Jean-Clair Todibo, tout en confirmant que le joueur resterait à disposition de Toulouse jusqu'à la fin de la saison. Changement de programme. Jeudi, les Blaugrana ont annoncé avoir avancé la date d'arrivée du jeune défenseur. Il a présenté, hier, au Camp Nou et sera, dans la foulée, mis à disposition d'Ernesto Valverde. Tout cela arrange (presque) tout le monde. Le Barça va ainsi bénéficier d'une munition supplémentaire en défense, alors que Samuel Umtiti, blessé au genou gauche et écarté des terrains depuis de longues semaines, vient seulement de reprendre l'entraînement. Todibo, lui, n'aura pas à patienter six mois au ban, le TFC ayant décidé de l'écarter depuis le mois de novembre, à la suite de l'échec des négociations pour un contrat professionnel.