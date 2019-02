FORMULE 1 Mick Schumacher doit encore grandir

Mick Schumacher est le fils du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Entré récemment à la Ferrari Driver Academy, il a déjà une forte pression sur ses épaules. Mais certains membres du paddock estiment que le fils prodige du Baron Rouge doit encore grandir et emmagasiner de l'expérience. C'est le cas notamment de Fernando Alonso, ancien de la maison, et Maurizio Arrivabene, l'ancien président de Ferrari. «C'est un grand talent et il serait bon pour le sport d'avoir de nouveau le nom Schumacher en F1. On verra ce que réserve le futur sans lui apporter davantage de pression, car je suis sûr qu'il en a assez. Laissons faire le temps», a lâché Fernando Alonso, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Avant que l'ancien président de Ferrari, Maurizio Arrivabene, n'ajoute: «Mick Schumacher? Je l'adore. Je le connais depuis qu'il était dans son lit d'enfant et que Michael le protégeait des moustiques. C'est un garçon sérieux et intelligent à qui nous devons laisser le temps de grandir. Tel père tel fils? C'est encore tôt mais je l'espère.»