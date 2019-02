MANCHESTER UNITED Martial prolonge jusqu'en 2024

Anthony Martial a prolongé son bail chez Manchester United Red Devils jusqu'en 2024. Auteur d'une grande saison, l'ancien Lyonnais a pourtant traversé une mauvaise passe sous l'ère Mourinho. Titulaire occasionnel avec le Special One, le Français revit depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de l'équipe. Après sa prolongation, il s'est confié sur sa relation avec le club et son entraîneur. «J'adore passer du temps dans ce club. Depuis le jour où j'ai rejoint United, j'ai eu l'impression de faire partie de la famille United et j'ai été incroyablement humble et submergé par la chaleur et l'amour de nos fans, qui ne cessent de m'étonner par leur soutien. Ce club a pour but de gagner des trophées et je suis sûr que le prochain trophée n'est pas si loin», a livré Martial sur le site du club.