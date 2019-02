PSG Tuchel - Henrique: un clash aux lourdes conséquences

Le coup de sifflet final du mercato d'hiver a retenti jeudi soir et le PSG n'a enregistré aucune recrue dans le money time. Par conséquent, Leandro Paredes restera comme l'unique renfort du club de la capitale, cet hiver. Et pourtant, plusieurs noms ont circulé. Dans ses colonnes hier, L'Équipe dresse le bilan du mercato hivernal du PSG et assure que Thomas Tuchel est très agacé par la gestion d'Antero Henrique qui n'a pas réussi à boucler l'arrivée d'un second milieu de terrain au profil plus défensif.

À tel point qu'entre les deux hommes, «le point de non-retour» semble avoir été atteint.

Par conséquent, l'un des deux devrait partir d'ici la fin de saison.

Soit Tuchel, s'il le décide, soit Henrique s'il est poussé dehors. Nasser Al-Khelaïfi va devoir remettre de l'ordre dans la maison PSG, car comme Le 10 Sport l'a révélé, le technicien allemand a tapé du poing sur la table pour réclamer la réintégration d'Adrien Rabiot, refusant au passage Thiago Mendes et Luciano Acosta.