OGC NICE Le FC Séville veut Attal

Par Mohamed BENHAMLA -

La presse espagnole a révélé hier que l'actuel directeur sportif du FC Séville, Joaquín Caparrós, serait tombé sous le charme de Attal et a même entamé les démarches nécessaires pour devancer ses concurrents.

Même si le mercato d'hiver a fermé ses portes, il se trouve que plusieurs clubs commencent déjà à se préparer pour celui de l'été prochain. C'est le cas de le dire pour le club espagnol, le FC Séville, qui a entamé les négociations avec des joueurs aptes à renforcer ses rangs en prévision de la saison prochaine. Et parmi ces joueurs, se trouve l'international algérien de l'OGC Nice, Youcef Attal. Ce dernier, l'une des révélations du championnat français et désigné pour la troisième fois consécutive meilleur joueur du mois, est très courtisé en Espagne, puisque, outre le FC Séville, l'autre équipe andalouse, le Betis Séville, ainsi que l'Atletico Madrid sont sur ses traces. Le latéral droit des Verts ne laisse, désormais, pas indifférent, avec des prestations de premier ordre. La presse espagnole a révélé hier que l'actuel directeur sportif du FC Séville, Joaquín Caparrós, serait tombé sous le charme de Attal et a même entamé les démarches nécessaires pour devancer ses concurrents. Selon El Desmarque, son nom est écrit en rouge sur l'agenda de Caparrós, où il est mentionné que les négociations avec son club, l'OGC Nice, vont bientôt commencer. Attal, dont le contrat avec le Gym court jusqu'en 2023, et dont la clause de valorisation est estimée à 70 millions d'euros, permettra au club français d'entamer les discussions sur un prix élevé pour, peut-être, le céder ensuite à la moitié de ce prix. Dans tous les cas, les Niçois sont bénéficiaires, à voir le prix avec lequel le joueur algérien avait été recruté. Actuel 4e de la Liga espagnole, le FC Séville se trouve en bonne voie pour disputer, la saison prochaine, la Ligue des champions d'Europe, ce qui constituerait une aubaine pour Attal afin de découvrir le haut niveau du Vieux Continent.