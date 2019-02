REAL MADRID Benzema taille patron

Avec désormais 209 buts, en 446 matchs, Benzema est devenu le sixième meilleur réalisateur de la Maison Blanche, dépassant le légendaire Hugo Sanchez (208).

«Je suis désolé pour les personnes qui avaient oublié Benzema pendant tout ce temps. Je suis désolé pour les personnes qui ont découvert Benzema la semaine dernière.» C'est par ces mots que Santiago Solari, visiblement très irrité, a pointé du doigt les détracteurs de Karim Benzema (31 ans), jeudi, à l'issue de la victoire du Real Madrid à Gérone (1-3), en coupe du Roi. Car depuis le début de l'année 2019, ces derniers ne sont plus légion. Et pour cause, l'attaquant français marche sur l'eau. En Catalogne, le Lyonnais a de nouveau livré une prestation XXL, inscrivant un doublé en première période pour ouvrir une voie royale aux Merengue. Deux buts qui s'ajoutent aux trois autres marqués face au même adversaire, une semaine auparavant, et sur la pelouse de l'Espanyol, en Liga, samedi dernier. Avec désormais 209 buts, en 446 matchs, Benzema est devenu le 6e meilleur réalisateur de la Maison Blanche, dépassant le légendaire Hugo Sanchez (208). Le Bleu, qui a trouvé la faille à 17 reprises depuis le coup d'envoi de l'exercice, vise désormais une autre ancienne gloire de la formation ibérique, à savoir Ferenc Puskas, qui comptabilise 242 unités au compteur. Au-delà des chiffres, c'est la manière qui impressionne. Après un début d'hiver plus compliqué, Benzema a retrouvé de sa superbe en enchaînant les performances dans un rôle de patron du secteur offensif. Bien aidé par Vinicius Jr et Lucas Vazquez, avec lesquels il permute à merveille sur le front de l'attaque, l'ancien Gone parvient à apporter le danger dans toutes les positions.

Même les médias madrilènes, qui n'ont eu de cesse de critiquer Benzema pour son manque d'efficacité, ont rendu les armes.

«Benzema, joueur total», évoque AS hier matin. Marca, également convaincu, parle de son côté d'une «association létale» entre le Tricolore et Vinicius. Un renouveau que le numéro 9 du Real aura l'occasion de confirmer dans un peu moins de deux semaines face à l'Ajax, lors du 8e de finale aller de la C1.