PRÊTÉ PAR LE BETIS SÉVILLE AU CELTA VIGO Boudebouz veut relancer sa carrière

Par Mohamed BENHAMLA -

Une nouvelle page s'ouvre pour le joueur algérien

A la croisée des chemins depuis plusieurs jours, Riyad Boudebouz a réussi à trouver un point de chute dans les ultimes minutes du mercato d'hiv

Souffrant du manque de temps de jeu avec le Betis Séville, l'international algérien restera en Espagne finalement, mais pour endosser le maillot du Celta Vigo, avec lequel il s'est engagé sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec option d'achat. Ainsi, il ne retournera pas en Ligue 1 française où il était annoncé du côté de l'OGC Nice, des Girondins de Bordeaux, du FC Nantes et du Toulouse FC. Ce dernier était le plus indiqué pour engager Boudebouz, après que l'entraîneur, Alain Casanova, a donné son feu vert. «Boudebouz? Cela fait partie des noms évoqués. Après, vous dire que ça va se faire dans la journée, je ne le sais pas. Il y a tellement de noms dans ces 48 heures avant la fin du mercato», avait lâché le technicien en question, jeudi. Il avait raison de se montrer prudent, puisque la seule recrue du 13e de Ligue 1 française en ce mercato d'hiver restera le défenseur japonais, Gen Shoji. Celta Vigo ne s'est pas contenté de recruter le joueur algérien en ce dernier jour des transferts, puisqu'il a enrôlé un autre joueur offensif, en la personne de Salomon Obama, le jeune attaquant de 19 ans, qui a débarqué pour quatre ans et demi en provenance de l'Atletico Madrid. Sous les ordres de Miguel Cardoso, Boudebouz veut relancer sa carrière et prouver qu'il n'est pas mort. Il veut surtout retrouver son meilleur niveau afin de pouvoir postuler à une place en sélection nationale algérienne en prévision de la CAN-2019 prévue au mois de juin, en Egypte. L'entraîneur du Betis, Quique Setién, a été clair dans une récente déclaration médiatique, en affirmant qu'il n'était pas contre le maintien de Boudebouz au sein de son effectif pour le reste de la saison, mais a affirmé que cela ne garantirait pas au joueur en question du temps de jeu. Chose qui a encouragé le joueur concerné à accélérer les négociations avec le Celta Vigo pour trouver un accord. Avec son nouveau club, l'ancien Sochalien sera certainement sous pression, et à lui de savoir la gérer pour afficher le meilleur de lui-même et donner raison à ceux qui ont insisté pour le recruter. Son équipe occupe actuellement la place de premier relégable, soit la 18e avec 21 points récoltés seulement. Ses prochaines rencontres s'annoncent des plus difficiles, à commencer par celle d'aujourd'hui, lors de la réception du FC Séville, 4e au classement, à partir de 20h45.



Fenerbahçe

Slimani bloqué

L'entraîneur de Fenerbahçe, Ersun Yanal, avait annoncé le départ de son attaquant algérien, Islam Slimani, indiquant qu'il a été ménagé, lors du dernier match de championnat pour pouvoir aller négocier, avec ses courtisans. Mais la direction du club turc a fini par bloquer son transfert en Espagne, où il était en contact avec le Betis Séville. La direction de Leicester City, avec laquelle le joueur est engagé, a accepté de le céder, mais cela n'a pas été le cas pour Fenerbahçe, pour des raisons non invoquées, mettant, ainsi, Slimani à la croisée des chemins. Même son transfert vers Cardiff City, pour remplacer Emmanuel Sala, disparu, est tombé à l'eau, à cause du refus de l'entraîneur Neil Warnock. A l'heure actuelle, Slimani est toujours un joueur de Fenerbahçe.