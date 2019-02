LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : AS VITA CLUB - JS SAOURA, AUJOURD'HUI À 17H À KINSHASA Une occasion pour se relancer

Par Saïd MEKKI

Le représentant algérien occupe la quatrième et dernière place de ce groupe «D» avec un seul point en deux matchs, alors que son adversaire du jour est à la deuxième place avec les Tanzaniens de Simba avec 3 points.

Les joueurs de la JS Saoura, qui ne comptent qu'un seul point en deux matchs en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, sont appelés à sortir le grand jeu, aujourd'hui en déplacement à Kinshasa, où ils doivent rencontrer l'équipe congolaise de l'AS Vita Club, à l'occasion de la 3e journée. Le coup d'envoi du match est fixé à 17h00 au stade des Martyrs de Kinshasa. Il sera dirigé par un trio d'arbitres angolais composé de Helder Martins De Carvalho, directeur du jeu, assisté de Jerson Emiliano Dos Santos et Ivanildo Meirelles De O Sanche Lopes. Le représentant algérien occupe la 4e et dernière place de ce groupe «D» avec un seul point, alors que son adversaire du jour est à la 2e place avec les Tanzaniens de Simba avec 3 points, mais avec une meilleure différence de buts. Al Ahly est leader avec 4 points.



Une instabilité inquiétante

Il est utile de savoir que ces derniers temps, la JS Saoura a connu une certaine instabilité sur le plan technique avec le départ du coach Nabil Neghiz depuis le match nul enregistré à Béchar face au Ahly du Caire (1-1). Aujourd'hui, l'équipe n'a pas encore de coach principal et c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe, Karim Zaoui, qui assure l'intérim et qui se trouve avec l'équipe à Kinshasa. Et là, il est utile de noter au passage que le directeur sportif de la JS Saoura, Mamoun Hamlili, a déclaré que la direction de l'équipe ne se précipiterait pas pour nommer le successeur de Neghiz.

Il est vrai que le fait de se retrouver en phase des poules est un fait «historique» pour cette équipe représentant toute la région du Sud, mais force est de constater, que l'effectif de l'équipe est composé des joueurs capables de relever les défis les plus fous à commencer, pourquoi pas, par le match d'aujourd'hui.



Plusieurs joueurs incertains

Pour bien préparer ce match, Zaoui et ses joueurs ont entamé le travail lundi dernier au stade du 20-Août de Béchar, après une journée de repos suite à la défaite contre l'USM Alger (2-0) en championnat d'Algérie. et le doute s'installe concernant la participation de plusieurs joueurs, toujours blessés, dont le gardien de but Nateche les deux défenseurs Taleh et Boubekeur, ainsi que l'attaquant Djallit. C'est dire que l'équipe sera certainement diminuée par ces absences si ses joueurs déclarent forfait aujourd'hui.



Un adversaire habitué à cette compétition

Encore faut-il ne pas oublier que la mission des joueurs de Zaoui n'est pas de tout repos devant une équipe congolaise qui reste sur une écrasante victoire, justement à Kinshasa même, contre les Tanzaniens de Simba SC (5-0). L'équipe congolaise est parvenue deux fois en finale dans les compétitions continentales des clubs. D'ailleurs, la première fois, c'était face à l'Entente de Sétif en Ligue des champions en 2014, et ensuite devant les Marocains de Raja Casablanca en coupe de la Confédération l'année dernière. Dans l'autre match de ce groupe, Al-Ahly du Caire, finaliste malheureux de la précédente édition, tentera de conforter sa position de leader, en accueillant Simba SC. Le match est programmé à 21h au stade Borg El Arab (Alexandrie). A rappeler que les deux premiers se sont qualifiés pour les quarts de finale. Enfin, le CS Constantine, second représentant algérien dans cette Ligue des champions engagé dans le groupe «C», est exempte de cette 3e journée, suite à la décision du jury disciplinaire de la CAF de disqualifier le club égyptien d'Al-Ismaïly, suite aux incidents survenus lors de la réception du Club africain (défaite 2-1) à l'occasion de la 2e journée.