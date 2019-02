AL SADD Quand Bounedjah met Xavi dans l'embarras

L'international algérien, Baghdad Bounedjah, a mis son coéquipier en club, Xavi, dans l'embarras après des déclarations concernant la relation entre Barcelonais et Madrilènes. L'avant-centre algérien avait déclaré:

«Aucun des deux joueurs (Xavi et Gabi, NDLR) n'aime le Real Madrid. Xavi m'a dit qu'en Catalogne on apprend à détester le Real Madrid, ils grandissent avec ce sentiment.» Une très grande partie de la presse sportive espagnole a repris les propos de l'attaquant algérien. Mettant ainsi, le numéro 6 légendaire de Barca dans une mauvaise posture.