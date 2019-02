ARSENAL Bellerin opéré avec succès

Touché le 19 janvier dernier lors du succès (2-0) d'Arsenal face à Chelsea à l'occasion de la 23e journée de Premier League, Hector Bellerin se sait condamné à rester à l'infirmerie pendant six à neuf mois. Le défenseur latéral droit souffre d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche. L'ancien Blaugrana est passé entre les mains d'un chirurgien jeudi, et l'intervention s'est très bien déroulée. Désormais, le Gunner va entrer en phase de récupération et de convalescence pour entamer progressivement sa rééducation et sa réathlétisation.