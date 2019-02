CALENDRIER 2019 Un 10e tournoi en Chine

La nouvelle épreuve aura lieu juste après l'US Open, du 9 au 15 septembre et sera dotée d'un million de dollars (870 000 euros) cette année.

La WTA, l'organisation qui chapeaute le circuit féminin de tennis, a actualisé vendredi son calendrier pour la saison 2019 avec notamment l'arrivée d'un dixième tournoi en Chine, à Zhengzhou. La nouvelle épreuve aura lieu juste après l'US Open, du 9 au 15 septembre et sera dotée d'un million de dollars (870 000 euros) cette année. La dotation grimpera en 2020 à 1,5 million de dollars et les joueuses évolueront alors dans un nouveau stade de 8 000 places. «Nous nous réjouissons d'amener le tennis féminin à Zhengzhou et dans la province du Henan et de poursuivre la croissance de notre sport à travers la Chine et l'Asie», s'est réjoui le P-DG de la WTA, Steve Simon, en précisant qu'en 2019, 20 tournois sur les 55 au calendrier auront lieu en Asie. Deux autres épreuves, en Europe cette fois, font leur apparition au calendrier, Lausanne en Suisse du 15 au 21 juillet, et Jurmala, en Lettonie la semaine suivante. Elles remplacent le tournoi de Gstaad (Suisse) et la Moscow River Cup, organisée dans la capitale russe. Autre épreuve à disparaître mais non remplacée pour le moment, l'Open de New Haven qui servait depuis

21 ans de répétition générale à l'US Open. Les organisateurs ont cédé les droits de leur tournoi après avoir perdu leur sponsor principal. La WTA a toutefois précisé qu'elle cherchait à créer deux nouvelles épreuves aux Etats-Unis, une dès cette année pour la semaine avant l'US Open, et une seconde en 2020. Au total, la saison 2019 comprend 55 tournois organisés dans 29 pays différents et une dotation globale sans précédent de 164 millions de dollars.