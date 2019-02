JEUNES TALENTS SPORTIFS Benhadja et Cherrad en stage à l'étranger

Loubna Benhadja et Oussama Cherrad

Loubna Benhadja a décidé de faire l'impasse sur les études universitaires pour se consacrer à sa discipline préférée.

Les athlètes Loubna Benhadja et Oussama Cherrad, jeunes talents et espoirs de l'athlétisme algérien, effectueront des stages de préparation à l'étranger, en prévision de leur participation aux prochaines compétitions internationales officielles. Loubna Benhadja séjournera jusqu'au 3 mars à Antalya en Turquie pour une «mise au vert», sous la direction de son père et entraîneur, Djamel Benhadja. «Le père et sa fille ont choisi le centre Gloria Sports Antalya en raison des commodités qu'il offre et pour ne pas trop perdre de temps dans les longs voyages», a révélé la Fédération algérienne d'athlétisme. Durant son séjour en Turquie, Benhadja et son entraîneur axeront le travail sur les aspects techniques de son épreuve, pour toujours de meilleurs repères de négociation et de passage de haies, sans négliger le volet de la récupération. Elle participera certainement à des compétitions organisées dans la région. La championne algérienne, rappelle-t-on, avait été honorée dernièrement par le Comité olympique et sportif algérien (COA), lors de la 4e édition des «Algerian olympic and sports awards», en compagnie de son coéquipier Mohamed Gouaned, médaillé d'argent sur le 800 m en Argentine. Pour cette année 2019, Loubna Benhadja, médaillée d'argent sur le 400 m haies aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine et qui avait décroché brillamment son baccalauréat, «a décidé de faire l'impasse sur les études universitaires pour se consacrer à sa discipline préférée», ajoute la fédération. De son côté, Oussama Cherrad, récent champion arabe du cross-country des U20 à Amman en Jordanie, et Champion du monde scolaire de cross, entamera son stage le 12 février courant au centre de Faro au Portugal, sous la houlette de son entraîneur Brahim Chettah. Avant l'entame de sa préparation, Cherrad sera aligné le 10 février sur le 2000 m du meeting en salle de Liévin, dont c'est une première indoor (course en salle) pour l'enfant de Ras El Oued, sous les couleurs de l'O Bordj Bou Arréridj. Ce meeting qui enregistrera la participation de grands noms de l'athlétisme mondial se déroulera à guichets fermés en présence de 5500 spectateurs.