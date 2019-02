LE HAVRE AC Ferhat voit rouge

Jean-Marc Furlan n'était «pas satisfait que Zinedine Ferhat prenne un rouge».

Au stade Océane, Le Havre et le Stade Brestois se sont quittés sur un nul 1-1, dans un match comptant pour la 23e journée de Ligue 2. Un match marqué par deux expulsions. Zinedine Ferhat côté havrais, en première période, et celle de Brendan Chardonnet pour les Finistériens en fin de rencontre. Sur son banc, Jean-Marc Furlan n'avait pas aimé le rouge pris par... Ferhat. Il s'en explique. «Je suis très satisfait d'avoir fait un nul au Havre, car depuis 24 mois, le Havre est la meilleure équipe à domicile. Nous, c'est toujours compliqué dès que l'on vient ici. En plus, se retrouver en supériorité numérique, ce n'est pas toujours un avantage. Il faut assumer le jeu. Nous sommes revenus. Nous terminons à 10 contre 10, avec un équilibre qui s'opère. Le rouge de Ferhat? J'ai joué un foot dans les années 1980 où c'était plus engagé. Je suis surpris du nombre de cartons sortis. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'expulsion sur ce match. Ce n'est que mon avis. Je préfère que l'on reste à 11 contre 11. Cela nous pénalise de se retrouver à 11 contre 10. Je n'étais pas satisfait que Ferhat prenne un carton rouge.» A la 24', les Normands ont ouvert la marque grâce à la tête de Bain, à la suite d'un coup franc tiré par Ferhat, qui délivre, là, sa 6e passe décisive de la saison. Gaetan Charbonnier égalise pour les visiteurs au début de la deuxième période (48').