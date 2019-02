LIGUE 2 MOBILIS-20E JOURNÉE:ALORS QUE LE WAT SE RELANCE Le RCK rate le coche

La bonne affaire de la 20e journée du championnat de Ligue 2 est celle du WA Tlemcen, qui s'est relancé de plus belle dans la course à l'accession.

Les Zianides avaient tué le match dès la première mi-temps, ouvrant le score par Benchérifa (25'), avant que Messaoudi ne double la mise (37'), alors que les Chélifiens se sont inclinés sur un penalty de Benachour (24'). De leur côté, les Koubéens avaient relativement bien réagi après l'ouverture du score précoce de Baïtèche (2'), en égalisant dès le retour des vestiaires par Ouhadda (46'). Mais la suite a été nettement moins bonne, puisque outre les nombreux ratages, ils ont concédé un deuxième but, sur penalty (80'), et que Ghanem s'était chargé de transformer. Un précieux succès pour le club de Yemma Gouraya, qui avec désormais 30 points se rapproche considérablement du peloton de tête, alors que le RCK reste scotché à l'avant-dernière place du classement général, avec seulement 16 unités au compteur. Une déception pour les Algérois, surtout que la plupart de leurs concurrents directs pour le maintien ont trébuché au cours de cette 20e journée, faisant qu'une victoire contre la JSMB leur aurait procuré une grosse bouffée d'oxygène. En effet, outre l'USM Harrach (premier non relégable), tous les candidats au maintien ont trébuché vendredi, à commencer par le MC Saïda (12e) et l'ASM Oran (14e), puisque les premiers cités ont perdu (1-0) chez

l'USM Annaba, alors que les Asémistes ont concédé un nul à domicile face à la JSM Skikda (2-2). C'est Sohbi qui a offert cette courte mais précieuse victoire aux Annabis (70'), alors que l'ASMO a sauvé les meubles par deux fois contre la JSMS. Ce sont en effet les Skikdis qui ont mené au score, grâce à Khennab, sur penalty à la 26', puis par Nasseri (48'), mais à chaque fois, les gars de M'Dina J'Dida ont réussi à égaliser. D'abord par Khalfallah (40'), puis par Boutiche sur penalty à la 68'. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires des visiteurs, qui consolident leur onzième position par un 26e point, alors que les Asémistes restent premiers relégables, avec seulement 17 unités au compteur. Autre bonne opération réussie ce vendredi, celle de l'A Boussaâda, vainqueur de la lanterne-rouge USM Blida (1-0), grâce à une réalisation de Baâli (44'), et qui permet au club des Hauts-Plateaux de se maintenir confortablement, dans le milieu du tableau, avec 28 points.