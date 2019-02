STADE RENNAIS L'indisponibilité de Bensebaïni prolongée

Le défenseur international algérien du Stade rennais Ramy Bensebaïni, blessé à la jambe, a été déclaré forfait pour la réception d'Amiens, hier soir, dans le cadre de la 23e journée du championnat de Ligue 1. Le défenseur polyvalent a raté les trois derniers matchs de son équipe pour la même blessure: face à Montpellier (0-0) et au Paris SG (défaite 4-1) en championnat, et devant St-Pryvé St-Hilaire (victoire 2-0) en 16es de finale de la coupe de France. Il s'est blessé lors du match en déplacement à Guingamp (défaite 2-1) en Ligue 1, le 16 janvier dernier. Il avait été remplacé peu avant l'heure de jeu par son compatriote et coéquipier en sélection, Mehdi Zeffane.