STADES Des pelouses hybrides pour Oran et Tizi Ouzou

Les nouveaux stades d'Oran et de Tizi Ouzou commencent tous deux les travaux d'installation de leur pelouse qui seront des pelouses hybrides. C'est la société française, Natural Grass, via sa nouvelle filiale, Natural Grass Africa, qui a été chargée d'installer des terrains dotés de la technologie hybride AirFibr garantissant une meilleur résistance des pelouses naturelles. C'est d'ailleurs la même société qui a installé la nouvelle pelouse du stade du

5-Juillet, en fonction depuis deux ans et demi.