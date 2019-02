TOUR DE L'ESPOIR DU CAMEROUN La sélection algérienne à Yaoundé

Six cyclistes, composant la sélection algérienne des moins de 23 ans, ont rallié Yaoundé, hier, pour prendre part à la deuxième édition du Tour de l'espoir du Cameroun, prévu du 4 au 8 février courant. Il s'agit de Islam Mansouri et Hamza Mansouri, de l'équipe Sovac, et qui seront épaulés par le trio Yacine Hamza, Oussama Cheblaoui et Abderaouf Bengayou, du Groupement sportif des Pétroliers, ainsi que par Madjid Affal, qui lui est sociétaire de l'LABC Blida. La sélection nationale est conduite par l'entraîneur Chérif Merabet, et compte dans son staff le soigneur Abdenour Kerrar et le mécanicien Kamel Benganif. Cinq étapes sont inscrites au programme de ce tour, devant enregistrer la participation de 19 pays.