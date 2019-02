COUPE DE LA CAF - PHASE DES POULES:NA HUSSEIN-DEY - PETRO ATLETICO (ANGOLA), CE SOIR À 20H AU STADE DU 5-JUILLET Un premier match à ne pas rater

Par Saïd MEKKI -

Trois jours seulement après avoir été tenu en échec au stade du 20-Août par le DRB Tadjenanet en championnat, le NA Hussein-Dey entame la phase de poules de la coupe de la CAF, en accueillant, ce soir à 20h au stade du 5-Juillet, les Angolais de Petro Atletico.

C'est un match qu'il ne faut absolument pas rater pour redonner confiance aussi bien aux joueurs qu'aux supporters. Cette première rencontre du NAHD dans cette phase des poules sera dirigée par un trio d'arbitres soudanais, sous la conduite d'El-Fadil Mohamed Hussein. Il sera assisté dans sa mission par ses deux compatriotes, Mohamed Abdellah Ibrahim et Omer Hamid Mohamed Ahmed. Le staff technique de la Nasria dirigé par le nouveau coach principal, Ighil Meziane, peut compter sur le retour de Ilyès Yaïche et Walid Allati, qui avaient raté le dernier match pour blessure. Hocine El Orfi, quant à lui, ne sera pas de la partie, étant blessé, et son retour est prévu pour le match de jeudi prochain en championnat, chez la JS Saoura. Le buteur-maison, Ahmed Gasmi, avait été laissé au repos pour bien récupérer et être au top ce soir.



Ighil: «Oublions le DRBT»

Revenant sur le semi-échec de jeudi dernier en match de mise à jour de la 18e journée du championnat d'Algérie face au DRB Tadjenanet (0-0), Ighil Meziane a déclaré:

«Il ne faut surtout pas se démoraliser après le semi-échec à domicile, on doit tourner la page et se concentrer sur ce premier match contre le Petro Atletico qui est une bonne équipe bien connue sur le continent.» «Il ne faut surtout pas rater ce premier match des poules pour bien entamer cette phase et tenter d'aller le plus loin possible», a-t-il ajouté. D'autre part, son adjoint, Mohamed Lacete a tenu à faire remarquer: «Nos jeunes sont en train de progresser et d'acquérir de l'expérience, mais, par contre, disputer un match tous les 3 jours ne leur permet pas d'évoluer avec tous les moyens.» Par la suite, le coach adjoint d'Ighil a tenu également à réconforter les fans des Sang et Or en lançant:

«Vous allez voir notre vrai visage face à l'Atletico Petro.»



Réagir dans les moments difficiles

Et pour tenter de mettre les joueurs dans de bonnes conditions avant ce match, le staff technique de la Nasria a programmé, avant-hier, une séance de récupération au complexe Bensiam à Hussein-Dey. D'ailleurs, l'équipe est en mini-stage depuis le match face au DRB Tadjenanet. En tout cas, au vu du riche effectif des Sang et Or avec des joueurs bien expérimentés, nul doute que le NAHD va bien entamer cette phase des poules par une victoire. D'ailleurs, et dans ce même ordre d'idées, on doit faire remarquer que le NAHD a toujours su bien réagir dans les moments les plus difficiles et surtout lorsqu'il est dos au mur. Comme c'est le cas ce soir où ses fans attendent avec impatience une victoire pour bien aborder la suite de cette compétition continentale. Côté adverse, l'équipe angolaise se trouve depuis vendredi à Alger. Contre le NAHD ce soir, le capitaine «tricolore», Job pourrait être le grand absent en vertu de ses limites physiques. Sa titularisation devrait être définie par l'entraîneur Beto Bianchi, hier, lors de l'ultime séance d'entraînement à l'heure du match sur la pelouse du stade du 5-Juillet. A rappeler que pour atteindre la phase de groupes, les pétroliers ont éliminé Horapa du Botswana (double victoire 4-0 et 2-0), Nyuki du RDC (victoires 1-0 et 1-0) et le stade du Mali (match nul et victoire - 1-1 et 2-1). C'est la troisième fois que Petro accède à la phase de groupes de cette compétition après les éditions 2004 et 2006, où il n'a pas pu se qualifier pour les quarts de finale. Enfin et pour cette première journée du groupe «D», l'autre match mettra aux prises les Kényans de Gor Mahia et les Egyptiens du Zamalek. Le match est prévu également aujourd'hui, mais à 16h00 à Nairobi. Il est utile de rappeler au passage que les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.