ARSENAL Rabiot, Emery prêt à sauter sur l'occasion

Mis à l'écart par la direction du PSG depuis plusieurs semaines, après à sa décision de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat, Adrien Rabiot peut désormais négocier avec l'un de ses nombreux prétendants.

Selon les informations du Daily Express et du Mirror hier, Unai Emery et les dirigeants d'Arsenal seraient attentifs concernant le profil de Rabiot, libre en juillet prochain.

L'entraîneur des Gunners désirerait donc retrouver son ex-joueur dans les prochains mois, mais le technicien espagnol serait assez conscient de la concurrence autour de Rabiot, suite à l'intérêt de Liverpool, du Barça, de Tottenham et du Bayern Munich.