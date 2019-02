ATHLÉTSME : 33E CROSS NATIONAL CHELDA-BOULENOIR Laâmèche et Benderbal sacrés

Les athlètes Laâmèche El Hadi de l'Equipe nationale militaire de cross ainsi que Benderbal Malika de la Protection civile d'Alger ont remporté, samedi, les premières places de la 33e édition du Cross national Chelda-Boulenoir dans les catégories seniors hommes et dames. Les deux athlètes expérimentés ont facilement surclassé leurs concurrents dans des courses longues respectivement de 10 et 8 km. El Hadi Laâmèche a réussi aisément à devancer Selmane Ahmed d'Oran et Meftah Fethi de l'AS Sûreté nationale malgré les conditions climatiques défavorables (vent froid et circuit lourd). Benderbal Malika a décroché, elle, le titre devant ses deux coéquipières de la Protection civile d'Alger, Messaoudi Nassima et Bouladjaimi Saâdia. Chez les juniors garçons, Ousser Younès de Tlemcen a remporté le titre de cette édition devant Amraoui Hamza de Chlef et Mekkaoui Abderrahmane d'El-Oued. De son côté, Dahmani Yamina, chez les filles, est arrivée en première position, suivie respectivement de Bekrit Samah de Tlemcen et Bourekba Fatima-Zohra de Aïn Defla. Cette 33e édition du challenge national, comptant pour le championnat d'Algérie de cross, a vu les athlètes de la wilaya de Chlef briller en se classant parmi les cinq premiers de chaque course. C'est ainsi que dans la catégorie des benjamins, les titres de champions sont revenus à Terbak Batoul et Rezigha Mohamed Islam de Chlef, alors que chez les cadettes, le titre est revenu à Rezzig Ghania de Chlef, celui des garçons ayant été enlevé par le jeune Ameri de Mecheria (wilaya de Naâma). Les premières places de la catégorie des minimes ont été remportées respectivement par Berguit Fouzia de Tiaret et Khelifi Farouk de Sétif. Le niveau technique de la compétition a été qualifié par le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Abdelhakim Dib, d'«assez bon». Il a souligné, par ailleurs, qu'«un travail de fond est en train de se faire pour former, dans les deux années à venir, des athlètes de bon niveau».