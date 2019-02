BASKET-BALL - NBA LeBron James s'enflamme pour son grand retour

LeBron James est aux anges. Après cinq semaines d'absence, la star des Lakers a fait son grand retour. Remis de sa blessure à l'aine, LeBron James a participé à la victoire des siens face aux Clippers (123-120) vendredi dernier. Sur son compte Instagram, l'ancien des Cavaliers a fait part de son immense joie d'avoir repris la compétition. «Quel sentiment j'ai eu la nuit dernière quand je suis revenu sur le parquet avec mes coéquipiers. Remettre ce maillot des Lakers et faire ce que j'aime le plus faire. En compétition. Cela m'a tellement manqué. Je veux dire tellement. Je ne peux même pas mentir, j'étais excité, effrayé, timide, etc... tout à la fois. Mais je savais que j'avais fait le travail nécessaire dans mon corps depuis le 25 décembre et que je calmerai mon esprit jusqu'à ce qu'il soit prêt», s'est-il réjoui.