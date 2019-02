ESCRIME : CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN Trois médailles de bronze pour l'Algérie

La sélection algérienne d'escrime a décroché trois médailles de bronze au Championnat méditerranéen 2019 (cadets-juniors) qui se déroule à Cagliari (Italie). Les médailles de bronze algériennes ont été remportées par Adem Izem (sabre cadet), Meriem Mebarki (fleuret cadettes) et Chaima Benabouda (sabre cadettes). Les autres escrimeurs algériens engagés dans cette compétition se sont contentés des places d'honneur. En juniors, les meilleures performances ont été l'oeuvre d'Akram Bounabi (9e au sabre) et Albert Fregil (7e au fleuret) chez les garçons, alors que Yousra Zeboudj (6e à l'épée) et Naila Ben Chakour (6e au sabre) se sont distinguées chez les filles.