FACE À UNE ÉQUIPE MENACÉE PAR LA RELÉGATION L'USMA veut confirmer à Béjaïa

Le leader du championnat de Ligue 1, l'USM Alger, effectuera un déplacement périlleux à Béjaïa pour affronter le MOB, premier non relégable, dans un choc des extrêmes, à l'occasion de la 20e journée.

Les Algérois seront devant l'un des tournants décisifs dans la route du titre. Ils doivent bien négocier cette sortie face à une équipe du MOB sérieusement menacée de relégation, s'ils veulent garder leurs distances sur la JS Kabylie. L'USMA aura aussi une oreille tendue vers son stade Omar-Hamadi, où le dauphin kabyle défiera le Paradou AC qui reste sur une courbe ascendante. Le MC Alger, confronté à la bronca de ses supporters suite aux derniers mauvais résultats concédés, notamment son élimination en 8es de finale de coupe d'Algérie, aura une belle occasion de reprendre confiance en accueillant l'O Médéa, 5e meilleure équipe en déplacement. Le CS Constantine, auteur de 11 victoires de suite, toutes compétitions confondues, tentera de préserver sa belle série chez le troisième relégable, l'USM Bel-Abbès. Si le CSC aspire à rester sur le podium, l'USMBA n'aura plus droit à l'erreur dans l'optique d'amorcer sa mission de sauvetage. En bas du classement, la lanterne rouge CR Belouizdad jouera l'une de ses premières «finales» dans cette partie de saison en recevant l'ES Sétif (5e, 27 pts). L'Entente, en pleine phase de redressement avec deux victoires de rang, dont une en coupe d'Algérie face à l'USMA (3-1), se rendra à Alger avec l'intention de confirmer son réveil. Le stade du 20-Août-1955 de Bordj sera le théâtre du choc des mal-classés entre le CA Bordj Bou Arréridj et le DRB Tadjenanet, où le moindre faux pas pour l'une ou l'autre équipe l'enfoncera davantage dans les profondeurs du tableau. Quant à l'AS Aïn M'lila, sèchement battue à Sétif (4-0), elle devra se racheter à domicile face au MC Oran, dirigé désormais par l'ancien-nouvel entraîneur français Jean-Michel Cavalli, en remplacement de Omar Belatoui. Le dernier match au programme de cette 20e journée mettra aux prises jeudi à Béchar la JS Saoura au NA Hussein-Dey, deux formations engagées ce week-end dans les deux compétitions africaines interclubs.



Aujourd'hui

AS Aïn M'lila - MC Oran (15h)

USM Bel-Abbès - CS Constantine (16h)

Paradou AC - JS Kabylie (17h45)

Demain

CR Belouizdad - ES Sétif (15h)

MO Béjaïa - USM Alger (17h)

CABB Arréridj - DRB Tadjenanet (17h)

MC Alger - Olympique Médéa (18h)

Jeudi 7 février

JS Saoura - NA Husseïn-Dey (18h)