FC BARCELONE Messi touché avant le clasico

Auteur d'un doublé qui a permis au Barça de prendre un point contre Valence (2-2), samedi en Liga, Lionel Messi est légèrement touché à la cuisse droite.

Et ce alors qu'un clasico est programmé, mercredi prochain, en coupe du Roi. «Il souffre d'une petite blessure mais nous ne savons rien, on en saura plus demain. On imagine que ce n'est pas très grave», a réagi Ernesto Valverde après la rencontre.

En milieu de seconde période, «La Pulga» a pris un coup et a été soigné durant quelques instants avant de finir la rencontre sans forcer.