LIGUE 2 MOBILIS-20E JOURNÉE Le NC Magra solide leader

Vendredi, le WA Tlemcen, vainqueur face à l'USMH (2-0), avait rejoint à la deuxième place du classement général l'ASO Chlef, qui, lui, a été battu par l'US Biskra (1-0).

Le leader NC Magra, auteur d'un nul en déplacement contre le MC El Eulma (0-0) samedi soir au stade Messaoud Zeggar d'El Eulma, en clôture de la 20e journée du championnat de Ligue 2, porte son avance à deux unités sur ses poursuivants l'ASO Chlef, battue la veille par l'US Biskra (1-0) et le WAT vainqueur de l'USMH (2-0). Un bon résultat en déplacement, qui permet au NCM de consolider sa première place au classement général avec

36 points, alors que le MCEE a laissé filer une excellente occasion de se relancer dans la course à l'accession, car avec ce nul à domicile, il reste scotché à la 5e place, avec seulement 32 unités au compteur.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le RC Relizane avait petitement dominé l'ES Mostaganem dans le derby de l'Ouest (1-0). Une réalisation signée du milieu de terrain Foued Allag sur penalty à la cinquième minute de jeu et qui permet au RCR de se hisser au pied du podium, avec 33 points, au moment où l'ESM reste scotché à la 10e place, avec 27 unités. Vendredi, le WA Tlemcen avait rejoint à la deuxième place du classement général l'ASO Chlef, qui lui a été battu par l'US Biskra (1-0), au moment où dans le bas du tableau, le RC Kouba a complètement raté le coche, en se faisant épingler à domicile par la JSM Béjaïa (1-2).



Résultats

ASM Oran 2 - JSM Skikda 2

RC Kouba 1 - JSM Béjaïa 2

A Boussaâda 1 - USM Blida 0

WA Tlemcen 2 - USM Harrach 0

USM Annaba 1 - MC Saïda 0

US Biskra 1 - ASO Chlef 0

RC Relizane 1 - ES Mostaganem 0

MCE Eulma 0 - NC Magra 0