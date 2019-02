LUTTE ANTI-DOPAGE Equipement prochain du Laboratoire national

Le ministère de la Jeunesse et de Sports lancera prochainement l'équipement du laboratoire national de lutte antidopage situé à Alger. Mohamed Lamine Bakhti, directeur général des sports au ministère, a indiqué, à la presse en marge de la visite du travail du MJS, Mohamed Hattab, dans la wilaya de Tiaret, que les travaux de réalisation du Laboratoire national de lutte contre le dopage ont été achevés et l'équipement sera bientôt prêt pour livrer le projet après quatre mois à venir. Ce laboratoire entrera en service après son homologation dans deux ans par l'instance internationale compétente qui s'assurera s'il répond aux normes internationales, a-t-il fait savoir, soulignant que ce laboratoire implanté au Complexe olympique du 5-Juillet d'Alger relevant de l'Agence nationale de lutte contre le dopage devra réduire les coûts de transfert des échantillons vers le laboratoire compétent de Lausanne (Suisse). Bakhti a assuré que le ministère soutient financièrement la commission nationale antidopage pour lui permettre d'assumer ses missions et le rôle de sensibilisation du ministère dans ce domaine.