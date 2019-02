MC ORAN Jean-Michel Cavalli entame ses fonctions

Jean-Michel Cavalli a pris samedi ses fonctions à tête de la barre technique du MC Oran. Le technicien français, de retour à Oran, a signé un contrat avec le Mouloudia avec objectifs d'assurer le maintien du club parmi l'élite et d'aller le plus loin possible en coupe d'Algérie. L'ancien sélectionneur des Verts, venu succéder à Omar Belatoui, qui a démissionné au lendemain du nul à domicile face à l'USM Bel-Abbès (2-2) en championnat, est considéré comme l'homme capable de redresser la barre.

Le MC Oran occupe la 9e place au classement du championnat de Ligue 1 avec 23 points après 19 journées. Le club est qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie. Il affrontera le CS Constantine en aller et retour.