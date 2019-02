PSG Buffon confirme son envie de continuer

Convié samedi devant les journalistes, avant le déplacement à Lyon, Gianluigi Buffon s'est exprimé sur son avenir avec le PSG. Le gardien de but italien a indiqué qu'il était prêt à disputer une saison de plus dans la capitale. «Si Alphonse et le club le veulent, je resterai bien une autre saison ici. Mais pour le moment, c'est important de rester concentré sur les objectifs qui arrivent: Lyon, Bordeaux et Manchester. Pour ce qui concerne mon contrat et la saison prochaine, on a beaucoup de temps pour y penser.»